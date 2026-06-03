Konya Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Karatay Halk Oyunları Şenliği, Karatay Şehir Parkı'nda renkli görüntülere sahne oldu.

KONYA (İGFA) - Konya'da öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri ve gün boyu süren etkinlikler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Şenlikte İzzet Bezirci İlkokulu, Aynur Kasabalı İlkokulu, Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu, Fuat Sezgin Ortaokulu ve Meram ilçesindeki Zafer Ortaokulu öğrencileri sahne aldı. Afyon ve Eskişehir'den gelen halk oyunları ekipleri de performanslarıyla programa ayrı bir renk kattı.

20 FARKLI ATÖLYE ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Şenlik kapsamında çocuklar ve aileler için çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 16 atölyenin yanı sıra Karatay Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan 4 farklı atölye de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Böylece etkinlik kapsamında toplam 20 atölye faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte halk oyunları gösterilerinin yanı sıra katılımcı okullara plaket takdim edildi. Program kapsamında Mesnevi'den hikayelerin anlatıldığı masal anlatımı etkinliği de ilgi gördü.

Programa Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hırvatistan'ın Türkiye (Ankara) Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

KILCA: HALK OYUNLARI KÜLTÜRÜMÜZÜN EN KIYMETLİ MİRASLARINDAN BİRİDİR

Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, halk oyunlarının milletin tarihini, kültürünü, geleneklerini ve yaşam biçimini gelecek nesillere aktaran en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Anadolu'nun her yöresinde farklı renklerle hayat bulan halk oyunlarının birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kılca, öğrencilerin sahnede yalnızca bir gösteri sunmadıklarını, aynı zamanda kültürel mirası yaşatarak geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurduklarını ifade etti.

Halk oyunlarının gençlerin özgüven kazanmasına, takım ruhunu geliştirmesine ve milli kültürle bağ kurmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak gençlerin spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle iç içe yetişmeleri için destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti. Kılca, KAİDE Projesi kapsamında kültürel faaliyetlerin her geçen gün artırılarak devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlara, okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Kılca, etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

KAYACILAR: KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise milletleri ayakta tutan en önemli unsurların kültürel değerler olduğunu vurguladı. Bayrak, milli marş, dil ve inanç gibi değerlerin yanı sıra gelenek ve görenekler, örf ve adetler, sanat, kültür ve folklorun da milletleri millet yapan temel unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Kayacılar, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Öğrencileri yalnızca akademik açıdan değil, milli ve manevi değerlerle de donatmayı amaçladıklarını belirten Kayacılar, kültürel mirasın yaşatılması ve geleceğe taşınması amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle okullarda sanat, kültür, bilim, teknoloji ve spor alanlarında yoğun faaliyetler yürütmeyi hedeflediklerini ifade eden Kayacılar, öğrencilerin her yönüyle donanımlı bireyler olarak yetişmelerini istediklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Kayacılar, şenliğe katılan tüm okul ve öğrencilere teşekkür etti.

CVITANOVIĆ: ÇOCUKLARA KÜLTÜREL MİRASI AKTARMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Hırvatistan'ın Türkiye Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović da çocukların toplumların en değerli varlığı olduğunu ifade ederek kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren ülkelerinin, şehirlerinin ve toplumlarının kültürel değerlerini tanıtmanın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Cvitanović, Karatay'da düzenlenen bu etkinlikte kültürel mirasın yaşatılması adına ortaya konulan çabanın takdire şayan olduğunu belirtti. Şehir yöneticileri, eğitim kurumları ve ilgili kuruluşların bu amaç doğrultusunda bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cvitanović, bu çalışmaların geleceğin inşasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Hırvatistan olarak benzer değerleri paylaşmaya ve kültürel iş birliklerini geliştirmeye önem verdiklerini belirten Büyükelçi Cvitanović, ilerleyen süreçte Hırvatistan'dan çocukların ve eğitim temsilcilerinin de benzer etkinliklerde yer almasını arzu ettiklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Cvitanović, böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

AYHAN: HALK OYUNLARI KÜLTÜREL MİRASIMIZIN EN GÜZEL YANSIMALARINDAN BİRİDİR

Son olarak konuşan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, halk oyunlarının geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirterek geleneksel değerlerin yaşatılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Halk oyunlarının yalnızca bir gösteriden ibaret olmadığını ifade eden Ayhan, bu oyunların kültürün, tarihin ve toplumsal hafızanın önemli bir yansıması olduğunu vurguladı. Halk oyunlarının kimi zaman sevinci, kimi zaman hüznü, kimi zaman da kahramanlıkları ve yaşam biçimlerini gelecek nesillere taşıdığını belirten Kaymakam Ayhan, binlerce yıllık kültürel mirasın korunması ve yaşatılması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eden Ayhan, festivale katılarak etkinliğe destek veren tüm vatandaşlara da şükranlarını sundu. Kaymakam Ayhan, Halk Oyunları Şenliği'nin köklü kültürel değerlere katkı sağlamasını temenni ederek programa katılan tüm ekiplere başarılar diledi.