Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ programları kapsamında yürüttüğü çalışmalarla öğrencileri, öğretmenleri ve hayat boyu öğrenme katılımcılarını uluslararası eğitim ortamlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Programlarıyla Uluslararası eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Müdürlük bünyesinde yürütülen Erasmus+ faaliyetleri; Mesleki Eğitim Akreditasyonu, Okul Eğitimi Akreditasyonu ve Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu olmak üzere üç alanda gerçekleştiriliyor.

Söz konusu akreditasyonlar sayesinde farklı eğitim kademelerinden katılımcılar, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim alma ve deneyim kazanma fırsatı elde ediyor.

Program kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve halk eğitim merkezi kursiyerleri; Avrupa'nın farklı ülke ve şehirlerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılıyor.

Katılımcılar, bu süreçte mesleki gelişimlerini destekleyen uygulamalı eğitimler alırken, farklı kültürleri tanıma ve uluslararası deneyim kazanma imkânı da buluyor.

Gerçekleştirilen hareketlilik faaliyetleriyle katılımcıların bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitimde kalite ve yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ akreditasyonları aracılığıyla eğitimde uluslararası iş birliklerini güçlendirerek, bireylerin küresel ölçekte donanımlı yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.