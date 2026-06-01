BURSA (İGFA) - 2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan 50.Yeşil Bursa Rallisi, Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından 05-07 Haziran tarihleri arasında organize ediliyor.

55 otomobil ve 110 sporcunun katılacağı ralli, Aloft by Marriot ana sponsorluğunda, Petrol Ofisi Maxima, Spor Toto, Osmangazi Belediyesi, Şentürk Otomotiv, Remed Assistance, Salados, Fora, Power App, AutoClub, Mavi Yeşil Danışmanlık ve Bidijital katkılarıyla düzenlenecek.

5 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Osmangazi Belediyesi önünde düzenlenecek olan start seremonisi ile başlayacak olan organizasyonun ilk gününde, saat 20.30'da Hüseyinalan-Mürseller bölgesinde belirlenen 3.30 kilometrelik seyirci özel etabı geçilecek.

Toplam uzunluğu 126,30 km. olan Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etabın yer aldığı rallinin ikinci günü 06 Haziran Cumartesi saat 09.00'dan itibaren Petrol Ofisi Maxima (Göynükbelen) ve Remed Assistance (Dağgüney) etapları ikişer kez geçilecek. Rallinin ikinci günü 19.27'den itibaren servis alanının da yer aldığı Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM)'nde son bulacak.

Asfalt zeminli zorlu rallinin son günü ise 7 Haziran Pazar saat 08.30'dan itibaren Y.Nedim Çelik (Soğukpınar) ve Şentürk Otomotiv (Hüseyinalan) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından saat 16.15'ten itibaren Aloft by Marriott Bursa Hotel'deki finiş podyumunda son bulacak.