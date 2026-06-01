Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bosna-Hersek'in Mostar şehrinden gelen eğitim heyeti arasında imzalanan Kardeş Okullar Protokolü kapsamında 20 Bursa okulu ile 20 Mostar okulu eşleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Bosna-Hersek'in Mostar şehri ile eğitim alanındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Bursa-Mostar Kardeş Okulları Protokol Töreni', Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Mostar heyeti adına HNK Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Prof. Dr. Adnan Velagić, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Mostar Şehir Konseyi Başkanı Prof. Dr. Đani Rahimić, Mostar Belediyesi ve eğitim kurumlarının temsilcileri ile Bursa ve Mostar'dan okul yöneticileri katıldı. Mostar'dan gelen 26 kişilik heyette 20 okul müdürü de yer aldı.

Törende konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü, eğitim kurumları arasında kurulan güçlü iş birliklerinin yalnızca bugünün çalışmalarına değil, geleceğin insanına, ortak değerlere ve kültürel yakınlığa yapılan önemli yatırımlar olduğunu vurgulayarak Kardeş Okul Protokolünün bu güçlü bağları eğitim alanında daha somut, sürdürülebilir ve verimli bir zemine taşıdığını belirtti.

Kardeş okul uygulamasıyla okullar arasında ortak projeler yürütülmesi, kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve öğrenciler arasında kalıcı dostluk bağlarının kurulması amaçlanıyor. Bu iş birliğinin zamanla ortak eğitim faaliyetleri ve kültürel etkileşimlerle daha da güçlenmesi bekleniyor. Protokol kapsamında Bursa'dan 20 okul ile Mostar'dan 20 okul eşleştirildi. Böylece okul yöneticileri arasında kurumsal tecrübe paylaşımının geliştirilmesi, öğretmenlerin farklı eğitim uygulamalarını tanıması ve öğrencilerin farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı bulması hedefleniyor.

Program kapsamında Mostar heyeti, Bursa'daki kardeş okulları ziyaret edecek, eğitim kurumlarında incelemelerde bulunacak ve çeşitli kültürel etkinliklere katılacak.

Heyet için ayrıca Bursa'nın tarihî ve kültürel mirasını tanıtan gezi programları da düzenlenecek. Tören sonunda Bursa ve Mostar'dan okul müdürleri tarafından Kardeş Okul İş Birliği Protokolleri imzalandı. İmzalanan protokollerin iki şehir arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek eğitim alanında kalıcı ve verimli iş birliklerine zemin hazırlayacağı ifade edildi.