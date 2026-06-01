İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Center for World University Rankings (CWUR) tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda önemli bir başarıya imza attı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kuruluş tarafından yayımlanan sıralamada DEÜ, dünya genelinde değerlendirilen 21 bin 291 üniversite arasında 1206'ncı sırada yer alarak dünyanın en iyi yüzde 5,7'lik diliminde kendisine yer buldu.

Eğitim kalitesi, mezun başarısı, akademik kadro niteliği ve araştırma performansı gibi temel kriterler esas alınarak hazırlanan sıralama, üniversitelerin küresel ölçekteki akademik başarılarını ortaya koyuyor. Elde edilen sonuçlar, Dokuz Eylül Üniversitesinin bilimsel üretkenlik, araştırma kapasitesi ve eğitim kalitesi alanlarında uluslararası düzeydeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

'HEDEFİMİZ DAHA ÜST SIRALAR'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü ve akademik gücünü artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz yaptığı açıklamada, 'Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bilimsel araştırma kapasitemizi artırmak, eğitim-öğretim kalitemizi daha da yükseltmek ve uluslararasılaşma hedeflerimizi güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizin akademik birikiminin, araştırma altyapısının ve nitelikli insan kaynağının bir sonucudur. Son yıllarda araştırma odaklı projelerimizde, uluslararası iş birliklerimizde ve bilimsel yayın performansımızda kaydettiğimiz ilerleme, küresel sıralamalara da olumlu şekilde yansımaktadır. Üniversitemizi kısa ve uzun vadede uluslararası alanda çok daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte üretmeye, geliştirmeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.