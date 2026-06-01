Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan yaklaşık 972 bin öğrenci arasından 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan'da gerçekleştirilen sınav; 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Bu yıl sınava toplam 971 bin 786 öğrenci başvurdu. Sınav, yurt içinde 789, yurt dışında ise 3 sınav merkezinde; 3 bin 605 okul ve 53 bin 458 salonda gerçekleştirildi.

Açıklanan sonuçlara göre, sınava katılan öğrenciler arasından 70 bin öğrenci başarılı bulunarak burs almaya hak kazandı.

Öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarını MEB Sonuç Sistemi adresinden öğrenebiliyor.