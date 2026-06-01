İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aydınevler Eğitim Evi, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerini bilimin eğlenceli dünyasıyla buluşturdu.

Öğretmen Gül Öztürk liderliğinde gerçekleştirilen 'Eğlenceli Bilim Etkinliği' kapsamında minik bilim insanları; kimyasal tepkimelerden maddenin hallerine kadar pek çok konuyu laboratuvar ortamını aratmayan deneylerle keşfetti.

FİLDİŞİ MACUNU DENEYİ

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, çocukların meraklı bakışları arasında gerçekleştirilen 'Fildişi Macunu' deneyi oldu. Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin sonucunda ortaya çıkan hızlı gaz çıkışını ve bu gazın oluşturduğu devasa köpükleri gözlemledi. Bu sayede 'kimyasal değişim' kavramı, kitaplardaki bir tanım olmaktan çıkıp görsel bir şölene dönüştü.

SINIFTA SİS EFEKTİ

Maddenin hal değişimlerini merak eden öğrenciler, 'Kuru Buz' deneyiyle adeta büyülendi. Katı haldeki karbondioksitin sıvılaşmadan doğrudan gaz haline geçmesiyle oluşan süblimleşme süreci, sınıfta yoğun bir sis efekti yarattı. Maddenin hallerini görselleştiren bu deney, çocukların bilime olan ilgisini bir kat daha artırdı.

YANAN KÖPÜK

Enerji dönüşümü ve yanma tepkimelerinin anlatıldığı 'Yanan Köpük' deneyinde ise heyecan doruktaydı. Öğretmenlerinin kontrolünde güvenli bir ortamda ateşin oluşumunu, gazların yanıcılık özelliklerini ve enerji açığa çıkışını izleyen öğrenciler, temel bilimsel kavramları eğlenceli bir yolla deneyimleme fırsatı buldu.

Maddenin katı, sıvı ve gaz halleri üzerine yapılan bu kapsamlı ve uygulamalı çalışmalarla, çocukların günlük yaşam ile bilim arasında güçlü bağlar kurması sağlandı. Maltepe Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerle çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi, gözlem yapma ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme yetilerini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.