BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. Yılında gençleri tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkarıyor. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje ile lise öğrencileri Söğüt'ten Bursa'ya uzanan tarihi hatta ecdadın izlerini sürüyor.

Geçmişin izlerini ve kültür köklerimizi gençlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen geziler kapsamında; Bursa'dan yola çıkan lise öğrencileri önce Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni arından da Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ediyor. Buradan Yenişehir'e geçen gezi gurubu Koyunhisar'da milletin kaderini değiştiren savaş alanında inceleme gerçekleştiriyor. Fetih ruhunu takip ederek Kestel Kalesi'ne ulaşan gençler buradan da Balaban Bey Kalesi'ne geçerek tarihi yolculuğu tamamlıyor.

'KÖKLERİMİZİ HATIRLATIYORUZ'

Bursa'nın fethinin bir şehrin alınmasından daha önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Bursa'nın fethinin 700. yılı, sadece bir tarihi yıldönümü değil; aynı zamanda medeniyetimizin köklerini yeniden hatırlamak için önemli bir fırsattır. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin bu köklerle güçlü bağlar kurmasını istiyoruz. Bu proje ile evlatlarımızı, ecdadımızın iz sürdüğü topraklarda tarih ile buluşturuyoruz. Amacımız; geçmişini bilen, kültürüne sahip çıkan ve geleceğe daha bilinçli yürüyen bir nesil yetiştirmek. Gençlerimizin bu yolculukta edindiği her bilgi ve her duygu, yarınlarımızın en güçlü teminatı olacaktır' ifadelerini kullandı.