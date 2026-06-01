Bursa'da İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü bir haftaya yayılan etkinliklerle kutluyor. İlk olarak bugün 'Sıfır Atık Mum Workshop' etkinliği gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Çevre ve sıfır atık konusunu önemseyen ve bu alanda yılın 12 ayı her fırsatta farkındalık çalışmaları ile denetim ve bilgilendirmeler yapan İnegöl Belediyesi, Temizlik İşleri ve Sıfır Atık Müdürlükleri koordinesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü hafta boyunca kutluyor. Çevre ve sıfır atık konularına dikkat çekmek, vatandaşlarda farkındalık oluşturabilmek ve her gün farklı etkinliklerle toplumun tüm kesimlerine ulaşmak adına yapılan programların ilkinde bugün 'Sıfır Atık Mum Workshopu' düzenlendi.

Çevre bilincini artıran, üretimi teşvik eden ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştıran bu anlamlı etkinliğe ilgi yoğun oldu. İnegöl Belediye binası önünde bulunan sergi salonunda düzenlenen etkinlikte, mumlar sanata dönüştü. Etkinliğin açılışında Belediye Başkanı Alper Taban da salonda katılımcıları ziyaret etti.

İNSANLARIMIZIN ÇEVRE KONUSUNDA DAHA BİLİNÇLİ VE HASSAS OLMASINI İSTİYORUZ

Burada günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma da yapan Başkan Alper Taban, '5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bizler de çevre günü kutlamaları ve yaptığımız diğer çalışmalarla çevre bilincinin vatandaşlarımızda artmasını istiyoruz. Özellikle sıfır atık konusunda bilincin artması adına çalışmalar yapıyoruz. Ben öncelikle bu işe önem veren, burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın çevre konusunda daha bilinçli ve hassas olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz iklim konusuyla ilgili konuşulan konular var; iklimlerin değiştiği, sıcaklıkların arttığı, su kıtlıklarının olacağı, güneş kaynağının sıcaklığının daha da artacağı gibi pek çok konular var. Ama tabi insanoğlu nasıl yaşaması gerektiğini bilirse güzel bir şekilde yaşamaya devam edecektir' dedi.

BİZİM ÇÖP OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEYLER ASLINDA BİR DEĞER

İnegöl Belediyesi olarak bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını da ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: 'Bizler de bu konuda başta okullarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Önceki dönem bireysel çöp konteyneri ile birlikte her haneye geri dönüşüm kutusu dağıtımları yaptık. Evsel atıklarla ilgili çöp kovaları dağıttık. Bunların hepsinin arkasında bir gerekçe var. Bizim çöp olarak gördüğümüz şeyler aslında dünyada artık bir değer. Biz de bu değeri daha dikkatli şekilde toplayıp depolanmasından tutun da ekonomiye yeniden kazandırılması gibi doğru işler yapmak istiyoruz. Dünyada bu işleri yapan ülkeler var. Bizim ülkemiz de bu anlamda aslında iyi bir noktaya ulaştı. Ben inanıyorum ki her geçen gün çevre konusunda daha da bilinçleneceğiz.'

'Çevre Haftası etkinliklerimiz kapsamında bugün sıfır atık uygulamalarında mum yapımı workshop etkinliği düzenlendi. Sizler de katılım sağladınız. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Belki küçük gibi gözüken ancak önemli adımlar. Hafta boyunca bu noktada birtakım programlarımız olacak.'