Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu Projesi' kapsamında yıl boyunca yapılan çalışmalar, düzenlenen gala programıyla değerlendirildi. Proje kapsamında 170 okuldan 84'ü 'Akran Dostu Okul' akreditasyonu almaya hak kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu Projesi'nin yıl sonu değerlendirme programı gerçekleştirildi.

Programa Kadir Sertel Otcu, Gürhan Çokgezer, Yavuz Bayar, il ve ilçe millî eğitim yöneticileri, eğitim müfettişleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ERDEMLİ NESİLLERİ'

Programda konuşan Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, projenin 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde önemli bir örnek olduğunu belirterek, akran zorbalığının sevgi, dostluk ve dayanışmayla aşılabileceğini ifade etti. İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise projenin okul iklimini güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, 'Kurulan her dostluk ve gösterilen her empati, hem okul ortamına hem de toplumun geleceğine ışık tutacaktır' dedi.

170 OKULDAN 84'ÜNE 'AKRAN DOSTU' AKREDİTASYONU

Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar, proje kapsamında 170 okulun başvurduğunu, değerlendirme süreci tamamlanan 84 okulun 'Akran Dostu Okul Akreditasyonu' almaya hak kazandığını açıkladı. Bayar ayrıca, sanat temelli farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen Liseler Arası Kısa Film Yarışması'na 107 eserle yoğun katılım sağlandığını belirtti.

Yarışmada Dayı Karacabey Anadolu Lisesi 'Zelil' filmiyle birinci olurken, İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Mansiyon ödülü ise Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan 'Köy Evindeki Yabancı' filmine verildi.

GÜVENLİ VE GÜÇLÜ OKUL İKLİMİ HEDEFİ

Proje kapsamında yürütülen eğitimler, akran destek çalışmaları ve farkındalık etkinliklerinin öğrenciler arasında empati, dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendirdiği belirtildi. Yetkililer, projenin önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilerek sürdürüleceğini ifade etti. Program, akreditasyon almaya hak kazanan okullara belgelerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.