Sakarya'da okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek ve bu alanda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Önce Okul Öncesi Projesi' kapsamında düzenlenecek ilçe şenliklerinin takvimi açıklandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valiliği himayelerinde, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlikler, mayıs ve haziran ayları boyunca Sakarya'nın tüm ilçelerinde çocuklar ve aileleriyle buluşuyor.

Çocukların eğitim hayatındaki en önemli dönemlerden biri olan okul öncesi eğitime dikkat çekmeyi amaçlayan proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların gelişim alanlarını destekleyen çok sayıda atölye ve etkinlik yer alıyor. Okul Öncesi Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan programlarda; değerler eğitimi, sosyal-duygusal gelişim, bilişsel gelişim, motor gelişim ve yaşam becerilerini destekleyici çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Şenliklerde çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve merak duygularını geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra bilim atölyeleri, sanat çalışmaları, eğitsel oyunlar ve sportif faaliyetler de yer alıyor. Böylece çocukların hem eğlenerek öğrenmeleri hem de eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor. Aynı zamanda velilere yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla ailelerin çocuklarının gelişim süreçlerine daha etkin katkı sunmaları amaçlanıyor.

Sakarya genelinde okul öncesi eğitim konusunda farkındalık oluşturmayı ve okul öncesi öğrenci kayıtlarının artırılmasını hedefleyen şenliklerin ilçe programı kapsamında ilk etkinlikler 5 Mayıs'ta Kaynarca'da ve 6 Mayıs'ta Akyazı'da gerçekleştirildi. Program daha sonra Geyve, Pamukova, Karapürçek ve Söğütlü ilçelerinde devam etti.

Haziran ayı etkinlikleri ise 2 Haziran'da Karasu ve Sapanca'da, 3 Haziran'da Taraklı ve Kocaali'de, 4 Haziran'da Hendek ve Ferizli'de düzenlenecek. Programın finali ise 11 Haziran'da Serdivan, Adapazarı, Erenler ve Arifiye ilçelerinin ortak katılımıyla gerçekleştirilecek merkez ilçe şenliğiyle yapılacak.