İzmit Belediyesinin engelli bireylerin ailelerine yönelik hayata geçirdiği Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nin onuncu haftasında, bağımsız yaşam becerileri ve gelecek planlaması tüm yönleriyle ele alındı

KOCAELİ (İGFA) - Engelli bireylerin ailelerini güçlendirmeyi ve yaşam süreçlerinde destek olmayı amaçlayan Engelsiz Ebeveyn Akademisi, onuncu hafta eğitimini 'Bağımsız Yaşam ve Gelecek Planlama' temasıyla gerçekleştirdi. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen oturumda, ailelere engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirme ve geleceğe yönelik planlama süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Programın onuncu oturumuna, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Figen Paslı konuk oldu. Alanında uzman olan Paslı, engelli bireylerin yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri için sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan dikkat edilmesi gereken noktaları ailelerle paylaştı.

Eğitim kapsamında; bağımsız yaşam becerileri, sosyal hayata katılım, eğitim ve istihdam olanakları, destek hizmetlerine erişim ile uzun vadeli gelecek planlaması gibi başlıklar ele alındı. Gerçek yaşam örnekleri ve uygulamaya yönelik anlatımlar sayesinde ailelerin süreci daha sağlıklı yönetebilmeleri hedeflendi.

Ailelerin aktif katılım gösterdiği oturumda, engelli bireylerin kendi kararlarını alabilme süreçlerinin desteklenmesi, ailelerin rehberlik rolü ve yaşam boyu planlamanın önemi vurgulandı. Katılımcıların soruları Doç. Dr. Figen Paslı tarafından detaylı şekilde yanıtlandı.

Her hafta farklı uzmanların katkılarıyla devam eden Engelsiz Ebeveyn Akademisi, ailelere çok yönlü ve sürdürülebilir bir rehberlik sunmayı sürdürüyor.