Osmangazi Belediyesi, çocukların tarihe olan ilgisini artırmak ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Minik Eller Arkeoloji Atölyesi' projesiyle minikleri müzelerle buluşturup ardından arkeolojik kazı çalışmaları düzenliyor.

BURSA (İGFA) - Geçmişin izini süren minik arkeologlar, müze gezileri ve arkeolojik çalışmalarla hem öğreniyor hem de eğleniyor. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Minik Eller Arkeoloji Atölyesi' projesi kapsamında 8-12 yaş aralığındaki öğrenciler, ilk olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni rehber eşliğinde gezerek Bursa'nın fethi olan 1326 yılına yolculuk yaptı. Burada Bursa'nın yüzlerce yıl önceki haliyle ilgili bilgiler edinen öğrenciler, ardından o döneme ait bardak, çanak ve sikkelerin replikalarını toprak altından fırçalar yardımıyla arkeolojik yöntemlerle çıkarmayı öğrendi. Kazı çalışmasının ardından kil atölye çalışmasına da katılan çocuklar, hayal ettikleri bir objeyi tasarladı.

'Minik Arkeologlar İş Başında' projesiyle öncelikle çocukların tarih bilinci kazanmasını amaçladıklarını belirten Arkeolog Tolga Şevik, 'Çocuklara Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni rehber eşliğinde gezdirerek Bursa'nın fethi olan 1326 yılına götürdük. Tarihi gezinin ardından çocukların kum havuzunda arkeolojik kazı çalışmasına katılmalarını sağladık. Kazı çalışmasında çocuklar, Bursa'nın yüzlerce yıllık tarihi eserlerinin birebir kopyalarının toprak altından çıkardılar. Yapılan çalışmalar sayesinde çocukların arkeolojik kazıların nasıl gerçekleştirildiği konusunda deneyim kazandı ve kazı sonrası katıldıkları kil atölyesinde de hayal güçlerini kullanarak istedikleri objeleri tasarladı' şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Minik Arkeologlar İş Başında' projesine katılan çocuklar ise keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.