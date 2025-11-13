Bunlar da ilginizi çekebilir

Sakarya'daki tüm etkinlikler iptal!

Buca Belenbaşı Mahallesi'nde yapılan etkinlik, keyifli bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, uzman personel eşliğinde zeytin toplama sürecine dâhil olarak üretim sürecini deneyimledi. Katılımcılar, gün boyunca düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de yaşayan engelli yurttaşlar ve yakınları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geleneksel zeytin hasadı etkinliğinde buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Buca Belenbaşı Mahallesi'nde engelliler ve yakınlarıyla birlikte zeytin toplama, zeytin kurma ve piknik etkinliği düzenledi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.