Enez sahil sakinlerinden, SAHİL-DER Üyesi, Şair/Yazar Leyla Köroğlu’nun koordinatörlüğünde, halkın katılımı ile Enez Vakıf Köy, Enez Çataltape ve İpsala Karpuzlu’da oluşturulan “Atatürk Çocukları Kütüphaneleri” hizmete girdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yazar Leyla Köroğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen kitap kampanyası sonucunda Enez ilçesine bağlı Vakıfköy, Çataltepe ve İpsala Yeni Karpuzlıu’da kütüphanelerin açılışı gerçekleşti.

Leyla Köroğlu’nun çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen kitap kampanyası sonucunda Vakıfköy, Çataltepe Mahallesi ve İpsala Yeni Karpuzlıu’da açılışlar gerçekleşti.

Törenlere Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Pektaş, Enez Belediye Özkan Günenç, Yeni Karpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, çok sayıda sivil toplum gönüllüsü ve birçok vatandaş katıldı.