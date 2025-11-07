Enez'de doğaya ve yaşam alanlarına duyarlı yurttaşlar, Gala Gölü Milli Parkı'nı tehdit eden rüzgâr enerji santrali (RES) projesine karşı bir araya geldi. Enez Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen geniş katılımlı bilgilendirme toplantısında, 'Gala Gölü'ne dokunma!' çağrısı yankılandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantıya Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, belediye meclis üyeleri, Kartopu Derneği, Enez Gönüllüleri, İl Genel Meclis Üyesi, bölge köylerinin muhtarları, eski dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Keşan Kent Konseyi İklim ve Çevre Meclisi üyeleri katıldı.

Katılımcılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı hukuki mücadele başlatılması yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Bu karar, Trakya'nın nefes alanı olan Gala Gölü Milli Parkı'nı koruma yolunda atılmış kararlı bir adım olarak değerlendirildi.

'DOĞAYI SAVUNMAK GELECEK KUŞAKLARA BORCUMUZDUR'

Toplantıda yapılan konuşmalarda, Gala Gölü'nün yalnızca Enez için değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğuna vurgu yapıldı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 'Biz enerjiye değil, yanlış yere yapılan enerjiye karşıyız. Gala Gölü, kuşların, sazlıkların, suyun ve sessizliğin evidir. Bu doğayı korumak, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük emanettir.' sözleriyle duyarlılığı dile getirdi.

Toplantı sonrası Enez Gönüllüleri, STK'lar ve kent konseyi temsilcileri ortak açıklama yaparak, doğa tahribatına karşı hukuki, bilimsel ve toplumsal tüm yolların kullanılacağını bildirdi.

Keşan Kent Konseyi Çevre Meclisi üyeleri ise 'Gala Gölü yalnız değildir. Bu göl, sadece bir su birikintisi değil; yaşamın, dayanışmanın ve umutların sembolüdür.' mesajını verdi.

Yöre halkı, çevreciler ve gönüllüler, 'Gala Gölü'ne dokunma!' sloganıyla Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Brüksel'e kadar uzanacak bir farkındalık mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.