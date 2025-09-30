TÜİK verilerine göre, Ağustos 2025’te enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 0,9 artarak 20,3 milyar dolara, ithalat yüzde 2,2 gerileyerek 20 milyar dolara indi. Dış ticaret fazlası 338 milyon dolara yükseldi; açığı yüzde 15,8 azalarak 4,2 milyar dolara geriledi. Yılın ilk 8 ayında ihracat yüzde 4,6, ithalat yüzde 6,2 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dış ticaret verilerini açıkladı. Genel ihracat 19,6 milyar dolara gerilerken, ithalat 24,6 milyar dolara indi; açığı 5 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5 oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 20,3 milyar dolara yükseldi; ithalat yüzde 2,2 gerileyerek 20 milyar dolara indi. Dış ticaret fazlası 338 milyon dolara çıktı; hacmi yüzde 0,6 azalarak 40,3 milyar dolara geriledi. Karşılama oranı yüzde 101,7 olarak kaydedildi.

YILLIK VE YIL İÇİ DEĞİŞİMLER

Açığı, bir önceki yıla göre yüzde 15,8 azalarak 4,2 milyar dolara geriledi. Karşılama oranı yüzde 83,8’e yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde açığı yüzde 9,7 artarak 60,1 milyar dolara çıktı; karşılama oranı yüzde 74,7’ye geriledi.

SEKTÖREL VE TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU

Ağustos’ta imalat sanayi ihracatı yüzde 94,9 pay aldı; tarım yüzde 2,7, madencilik yüzde 1,6. Yüksek teknolojili ürünler imalat ihracatının yüzde 4,2’sini oluşturdu. İthalatta imalat yüzde 82,3, yüksek teknolojili ürünler yüzde 11,4 pay aldı. Ocak-Ağustos’ta imalat ihracatı yüzde 94,5, yüksek teknolojili ürünler yüzde 3,7; ithalatta imalat yüzde 81,0, yüksek teknolojili ürünler yüzde 11,2.

Ağustos’ta en fazla ihracat Almanya’ya (1,8 milyar dolar), en fazla ithalat Çin’den (3,9 milyar dolar). İlk 5 ülkeye ihracat toplamın yüzde 28,3’ünü, ithalat yüzde 45,8’ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos’ta en fazla ihracat Almanya’ya (14,7 milyar dolar), ithalat Çin’den (32,5 milyar dolar); ilk 5 ülkeye ihracat yüzde 29,6, ithalat yüzde 43,2 pay aldı.

Özel sistemde Ağustos ihracatı yüzde 1,4 azalarak 19,6 milyar dolara, ithalat yüzde 2,7 gerileyerek 24,6 milyar dolara indi. Açığı 5 milyar dolara düştü; karşılama oranı yüzde 79,5. Ocak-Ağustos’ta ihracat yüzde 4,6 artarak 161,5 milyar dolara, ithalat yüzde 6,2 yükselerek 222,8 milyar dolara çıktı; açığı 61,3 milyar dolara yükseldi.