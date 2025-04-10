Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Külliyenin ana giriş kapısındaki törende Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Resmî Karşılama Töreni https://t.co/b067GUj7Sj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2025

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Bu esnada Türk ve Endonezya bayraklarını taşıyan 3 adet Gökbey helikopteri gösteri uçuşu yaptı.

Erdoğan ve Subianto, törenin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.