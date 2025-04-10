SASKİ, 3 ilçenin içme suyu ana hatlarının yenilenmesi ve Sapanca Gölü çevresine kolektör hattı inşa etmek üzere 550 milyon liralık güçlü altyapı yatırımının proje ihalesini tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kayıp kaçak oranlarını minimum seviyeye indirmek ve Sapanca Gölü’nün korunması amacıyla hayata geçirdiği dev projenin ilk adımını attı.

Akyazı, Hendek ve Sapanca ilçelerini kapsayan 86 kilometrelik yeni içme suyu hattı projesi ve göl çevresine 10 kilometrelik kolektör hattı inşası için yapılan 550 milyon liralık yatırımın proje ihalesi tamamlandı.

ALEMDAR MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği 550 milyon liralık yatırım kapsamında inşa edilecek kolektör hattı ile Sapanca Gölü atık sulardan korunurken aynı zamanda 3 ilçeye kazandırılacak güçlü altyapı ile Sakarya’nın su kaynaklarının her damlası koruma altına alınacak.

PROJE İHALESİ TAMAM

Saha çalışmalarının başlaması için gerekenaltyapı projeleri ve inşaat ihalesi işlemlerine de hız kazandırıldı.İnşa edilecek kolektör hattı, Sapanca Gölü'nü atık suyun olumsuz etkilerinden koruyarak doğal yapısını muhafaza edecek.Yanık Mahallesi’nden başlayacak olan kolektör hattının 10 kilometrelik kısmı da tamamlandığında göl çevresel etkenlerden tamamen arındırılacak.

SÜREÇ HIZLA İLERLEYECEK

Başkan Yusuf Alemdar, gölü koruyacak kolektör hattı ve Sapanca, Hendek ve Akyazı ilçelerinin içme suyu altyapılarını yenileyecekleri yatırım için önemli bir adım attıklarını kaydederek, “Şehrimizin ana içme suyu kaynağı gölümüzü korumak için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi göl çevresinin 10 kilometrelik kısmında kolektör hattı inşa edecek, proje kapsamında 3 ilçemizin içme suyu altyapısını yenileyeceğiz. Şehrimiz geleceği için büyük öneme sahip yatırımı hızla şehrimize kazandırmak istiyoruz. Hayırlı olsun” dedi.