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'Yarım Çalışma Ödeneği'nde 204,6 milyon TL ödendi

'Yarım Çalışma Ödeneği'nde 204,6 milyon TL ödendi

Verilerde ana harcama grubu enflasyon oranları da tablo olarak yer aldı.

ENAG'ın verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 5,91 artarken, son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak açıkladı.

Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanacağı gözlerin çevrildiği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) öncesinde ilk veri bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG'dan geldi. ANKARA (İGFA) - Enflasyon verileri için piyasaların gözünü çevirdiği TÜİK'in verileri öncesinde Temmuz enflasyonuna yönelik ilk veriler ENAG'dan geldi.