Evlilik adımı atan her çiftin hayali güzel bir balayı geçirmek oluyor. Ülkemizin tatil bölgelerinden Ege ve Akdeniz, balayına çıkacak çiftlere konforlu oteller, muhteşem koylar, romantik deneyimler ve benzersiz anılar vadediyor.İSTANBUL (İGFA) - Balayı tatili, yeni evlenen çiftler için özel ve unutulmaz bir tatil demek. Tatilin unutulmaz olması için de gidilecek otelden tercih edilen ulaşım şekline kadar her detay sorunsuz olmalı.

ENUYGUN, yaz mevsiminde balayı tatiline çıkacak çiftler için ülkemizdeki en gözde ve en güzel balayı tatil rotalarını listeledi.

1- DOĞAYLA İÇ İÇE BALAYI: MARMARİS

Denize kıyısı olan şehirleriyle, muhteşem koylarıyla ve lüks otelleriyle Ege Bölgesi’nin popüler tatil cenneti Muğla’nın Marmaris ilçesi, denizin keyfini çıkarmak isteyen çiftler için en uygun bölgelerden biri. Marmaris balayı otelleri arasında manzarasına hayran kalacağınız pek çok konaklama seçeneği bulunuyor.

Marmaris’te balayı yapacak çiftler mavi koyları keşfedebilir, tarihi yerleri gezerek zaman yolculuğuna çıkabilir. Doğal güzellikleriyle büyüleyen Bördübet, Kumlubük, Abdi Reis Koyu, Ayın Koyu, Kızkumu, Amos Koyu, Turunç, Hisarönü, Selimiye gibi koylar sizi güzellikleriyle büyüleyecek. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları keşfetmek için günlük tur yapan teknelerle de koyları gezmeniz mümkün. Balayı tatili için Marmaris’e gidecekler uçuşları için Dalaman Havalimanı’nı tercih edebilir, havalimanından araç kiralama ya da transfer seçeneği ile rahat bir ulaşım sağlayabilir.

2- SAKİN BİR BALAYI: DATÇA

Yeşil ile mavinin buluştuğu mükemmel doğası, tarihi yapısı, berrak denizi ve beyaz kumlarıyla kendine hayran bırakan Datça, sakin ve huzurlu bir balayı tatili arayan çiftler için oldukça ideal. İlk adım attığınız andan itibaren tertemiz havasını hissedeceğiniz Datça’nın havası kadar denizi de olağanüstü.

Keşfedilmeyi bekleyen 52 farklı koyu bulunan Datça’nın popüler koyları arasında Palamutbükü, Ovabükü ve Kargı Koyu bulunuyor. Balayı tatilinizde tarihi taş evleri, dar sokaklarıyla nostaljik bir atmosfer sunan Eski Datça’yı gezebilir, kendinizi masal diyarında hissedebilirsiniz. Şehrin panoramik manzarasını görmek istiyorsanız antik dönemden günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Datça Kalesi’ni ve Helenistik döneme ait kalıntıların yer aldığı Knidos Antik Kenti mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Serin sulara dalıp güneşin tadını çıkaracağınız huzur dolu Datça’da size en uygun balayı otelleriyle tatilinizi güzelleştirebilirsiniz.

3- MACERA DOLU BALAYI: FETHİYE

Eşsiz koyları, masmavi turkuaz denizi, yamaç paraşütü, doğa sporları ve ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren otelleriyle ünlü Fethiye, macera dolu balayı tatili arayanlar için ideal tercih. Masmavi denizi ve altın sarısı kumsallarıyla göz kamaştıran Ölüdeniz’de balayı tatilinizin keyfini çıkarırken güneşin ve denizin tadına doyabilirsiniz.

Zengin doğal güzelliklere sahip Fethiye’de Babadağ bölgesinde yamaç paraşütü yapmak, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’nde gezmek ve Saklıkent Kanyonu’nda yürüyüş yapmak mümkün. Fethiye çevresindeki tarihi antik şehirler de gezilip keşfedilmesi gereken yerlerden. Farklı konseptlerde hizmet veren Fethiye’deki balayı otelleri arasından bütçenize uygun bir seçim yapabilirsiniz.

4- ROMANTİK BİR BALAYI: GÖCEK

Balayı çiftlerine huzurlu ve romantik bir kaçış imkanı sunan Göcek, büyüleyici atmosferiyle Muğla’nın saklı incileri arasında yerini alıyor. Mavi bayraklı plajları, tarihi dokusu ve yat turizmi ile ön plana çıkan Göcek’te koyların berrak sularında yelken açabilir, el değmemiş tarihi kalıntıların arasında keşfe çıkabilirsiniz.

5- DİNLENDİRİCİ BİR BALAYI TATİLİ: KAŞ

Masmavi koyları, ünlü plajları, dingin atmosferi ve butik otelleriyle Kaş, dinlendirici ve keşif dolu bir balayı tatili vadediyor. Türkiye’nin en güzel plajlarından Kaputaj Plajı’nın da yer aldığı Kaş, dalış meraklıları için de ideal. Kaputaş’ın yanı sıra Hidayet Koyu Plajı, Büyükçakıl Plajı ve Kaş Belediyesi Halk Plajı da güzelliği ve sakinliğiyle öne çıkan plajlar arasında.

Türkiye’nin en güzel köşelerinden Kaş’a gitmek için Dalaman Havalimanı’nı tercih edebilir; araç kiralama ya da transfer hizmetinden yararlanabilirsiniz.

6- HUZURLU BİR BALAYI: KALKAN

Akdeniz’in berrak sularla çevrili tatil yeri Kalkan, romantizmi ve huzuru bir arada yaşamak isteyen çiftler için ideal bir durak. Kalkan’da tekne turlarına katılarak gizli koyları ve mağaraları keşfedeceğiniz bir deniz yolculuğuna çıkabilir, çevre keşifleri yapabilirsiniz. Bütçenize ve zevkinize uygun balayı otelleri ile unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.