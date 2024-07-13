Adil Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emrah AK, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yayımladığı mesajında, "15 Temmuz, şanlı tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biridir" dedi.ANKARA (İGFA) - Emrah AK, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi vatandaşlarımızın canı ve güvenliğinin yanı sıra demokrasimizi de hedef almıştır. Milli egemenliğimize yönelik gerçekleşen bu girişim, parlamentodan sokağa kadar gerçek vatansever güvenlik güçleri ve yurttaşlarımızın karşı duruşuyla başarısız kılınmıştır.

Aradan geçen 8 yılın ardından bir kez daha yinelemek gerekir ki demokrasi karşıtı böylesi hareketlere karşı Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine sadık kalmak, egemenlik ve demokrasiden asla taviz vermemek birincil önceliğimiz olmalıdır. 15 Temmuz darbe girişimini ve her türlü darbeyi bir kez daha lanetlerken, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve gazilerimize de sağlıklı günler diliyorum. Barışın, egemenliğin, laikliğin ve demokrasinin daim olması temennilerimle.

15 Temmuz; inandığı değerler uğruna millet olmanın asaletini, birlikteliğin gücünü gösterdiğimiz demokrasi ve milli birlik günüdür.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü coşkuyla kutlarken, bu kutsal vatan topraklarını bizlere ebedi vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Haktan sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum."