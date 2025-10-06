Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı piyasa istikrarını korumak amacıyla bin 416 kişi ve işletmeye toplam 172 milyon TL idari para cezası uyguladı. Denetimler, taşınmaz sahipleri, emlakçılar ve platformları kapsarken, yeni düzenlemeyle aracılar da sorumlu tutuluyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, internetteki emlak ilanlarında genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışları tespit edilen bin 416 kişi ve işletmeye 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlık, son dönemde artan şikayetler üzerine yürüttüğü incelemelerde, fiyat manipülasyonu yapanları hedef aldı.

Açıklamada, 2023 Ekim ve Aralık'ta 737 emlak işletmesine 73,7 milyon TL, 2024 Ocak'ta 45 işletmeye 4,5 milyon TL ceza kesildiği; Haziran 2024'te 107 işletmeye 10,7 milyon TL yaptırım uygulandığı belirtildi.

Ekim 2023'ten bu yana toplam 88,9 milyon TL ceza kesilirken, son dönemde ise 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesine 34,9 milyon TL ceza verildiği belirlendi.

YENİ DÜZENLEME: SAHİPLER VE ARACILAR SORUMLU

Mayıs 2024 yönetmelik değişikliğiyle, sadece emlakçılar değil, ilan sahipleri ve platformlar da sorumlu tutuldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada haksız fiyat artışı şikayetlerini yakından takip ettiklerini, tüketici mağduriyetini önleyeceklerini kaydederek, vatandaşları da sahte ilanlara karşı e-Devlet ve resmi siteler üzerinden şikayet bildiriminde bulunmaya davet etti.