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Hatırlanacağı gibi Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlanmıştı.

SSK kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanların fark ödemeleri 3 Nisan'da hesaplarına yatırılacak. Ödeme günü 22-26 arasında olanlar 4 Nisan Cuma günü fark ödemelerini alabilecek.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan'da fark ödemelerini alabilecek.

Emeklilerin ve hak sahiplerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan Perşembe günü (BUGÜN) itibariyle başlıyor. ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda karar alınamaması dolayısıyla ödemeleri geciken bayram ikramiyelerine ilişkin emeklilerin 1000 TL'lik fark ödemeleri bugünden itibaren yapılacak.