Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Nisan’daki boykot çağrısına sert tepki göstererek, ilçe halkını alışverişe ve yerel esnafa destek olmaya davet etti. Tekin, özellikle "yerli ve milli" ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Başkan Tekin, çağrısının ardından AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek alışveriş yaptı. Özellikle yerli üretim ürünlerini tercih eden Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yerli ve milli ürünlerimizin, esnafımızın yanındayız. Boykot edeceksek İsrail markalarını boykot ederiz! Tarafımız da duruşumuz da bellidir. Ülkemizin yanında, yerli ve milli üretimin tarafındayız. Allah, bu güzel ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlere fırsat vermesin.”

YEREL ESNAFA DESTEK, EKONOMİYE CAN SUYU!

Bilecik Pazaryeri ilçesinde esnafın ve yerel üreticilerin desteklenmesine büyük önem veren Başkan Tekin, halkın da bu konuda bilinçli olması gerektiğini belirtti. İlçede üretilen ürünlerin daha fazla tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, yerli üretimin Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu ifade etti.

“Herkesi kendi esnafından alışveriş yapmaya, yerli üretimi desteklemeye davet ediyorum.”

Başkan Tekin’in bu çağrısı, ilçede büyük yankı uyandırırken, yerel esnaf da kendisine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"Kendi insanımız kazansın, kendi ülkemiz büyüsün" diyerek yerli üretime vurgu yapan Tekin’in bu hamlesi, siyasi arenada da dikkat çekti.