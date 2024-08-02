Sosyal Güvenlik Kurumu en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Temmuz ayı itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark aylık ödemelerinin 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan SGK, "Fark aylık ödemelerinizi ???? ????????̆???????????????????? ???????????????? tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf