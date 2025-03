Milyonlarca emekli ve hak sahibi, yılın ilk ayından açlık sınırının altına düşen asgari ücretten de düşük aylıkları ile yiyecek ekmek bulmaya çalışırken, emekliler, bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılıyor! Emeklilerin bayram ikramiyesi tutarlarına dikkati çeken DİSK Karabağlar Şubesi, "Göz koyduğunuz torunlarımızın harçlıklarıdır" vurgusu yaptı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir'de DİSK Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar ,İGFA'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Yanar, geçen yılı emekliler yılı ilan edenlerin emeklileri sefalete sürüklediğini öne sürerek, "Bu yıl da çocuklarımızın, torunlarımızın yaşamlarına kast etmek; mutsuz, umutsuz, yoksul aileler yaratmak için çaba gösteriyorlar" dedi.

İktidar tarafından müjde verilen her kesimin yaşam kalitesinden, huzurundan, geleceğinden kuşku duyduğu bu ülkede, emeklilerin iktidarla niçin bayramlaşmayacağını bir kez daha hatırlatılması gerektiğini ifade eden Şengül Yanar, bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olarak belirlendiğini anımsatarak, "Ne var ki bu ikramiye ne faturalarımızı denkleştirmemize, ne borçlarımızı azaltmamıza, ne de torunlarımızla bayramlaşmamıza yetecek. 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’si olan bayram ikramiyelerimiz, emekliler enflasyondan etkilenmiyormuşçasına, emeklilerin refahı gün geçtikçe azalmıyormuşçasına adım adım asgari ücretin yüzde 18’ine düşürüldü! Emeklilerin nefes almalarını, hiç değilse bayram günlerinde içten bir gülüşle rahat bir sofra kurmalarını sağlamak şöyle dursun, her bayramı biraz daha yoksul karşılayıp, her bayramdan biraz daha sıkıntıya düşerek çıkmamıza neden olan bu tablonun yaratıcılarına sesleniyoruz: Göz koyduğunuz, torunlarımızın harçlıklarıdır.Göz koyduğunuz, umutlarımızdır, insan onuruna yakışır emeklilik hakkımızdır" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyelerinin, asgari ücretin altında kalmayacak biçimde güncellenmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yanar, "Onlar gidecek; bayramları torunlarımızla, umutla, neşeyle, refah içinde kutlayacağımız günler gelecek!" dedi.

Öte yandan DİSK'e bağlı Emekli-Sen de, ülkenin dört bir yanında eşzamanlı olarak alanlara çıkarak kitlesel bir basın açıklaması ile kamuoyuna seslendi.

İzmir'de de gerçekleşen açıklamada, MYK Üyesi ve Dış İlişkiler Sekreteri Ercan Çınarlı, "Emekliler Yılından Aile Yılına İlan Ettikleri Açlıktır, Sefalettir. Göz koyduğunuz, torunlarımızın harçlıklarıdır" vurgusu yaptı. Basın açıklamasına MDK Başkanı Hüseyin Özkaynak, Ege Bölge Baştemsilcimiz Sabahattin Yeşiltepe, Şube Başkanları ile üyeler de katıldı.