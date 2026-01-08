Antalya'nın Elmalı ilçesinde çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir kişinin özel mülkte bulunan bir köpeği bahçeden götürdüğü anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde kaydedildiği iddia edilen güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Söz konusu görüntülerde, kimliği henüz resmi olarak doğrulanmayan bir kişinin özel mülke ait olduğu belirtilen bir bahçeye girerek burada bulunan bir köpeği boynundan tutarak götürdüğü görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, söz konusu kişinin belediye çalışanı ve zabıta olduğu yönündeki paylaşımlar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Olayla ilgili olarak Elmalı Belediyesi ve yetkili kurumlar tarafından şu ana kadar kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Görüntülerin ardından herhangi bir idari veya adli soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin de henüz bilgi paylaşılmadı.

Yetkili mercilerin inceleme yapması halinde, olayın hukuki boyutunun yapılacak değerlendirme sonucunda netlik kazanması bekleniyor.