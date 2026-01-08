TBMM'de emeklilere yönelik düzenlemelerin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösteren Devrimci Emekliler Sendikası, CHP lideri Özgür Özel'in çağrısına destek vererek 8 Ocak'ta ülke genelinde eylem kararı aldı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, emeklilerin düşük maaşlarına ilişkin muhalefetin verdiği araştırma önergelerinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesi emekli örgütlerinin tepkisini çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yeni bir düzenleme için Haziran 2026'yı işaret etmesi ise 'sorunun ötelenmesi' olarak değerlendirildi.

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz'da yaptığı açıklamada, emekliler insanca yaşayacak bir ücret alana kadar TBMM'yi terk etmeyeceklerini duyurdu.

Söz konusu çağrıya destek veren Devrimci Emekliler Sendikası (DEV EMEKLİ-SEN), 8 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde 'Emekli Hakları Nöbeti' başlatacağını açıkladı.

Sendika, saat 19.30'da tencere-tava eylemi yapılacağını, saat 20.00'de ise ışıkların yakılıp söndürüleceğini ve araç kornalarıyla protestonun sürdürüleceğini duyurdu.

DEV EMEKLİ-SEN açıklamasında, 'Emeklilikte adalet ve insanca yaşam hakkımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' denilerek tüm şube ve temsilciliklere eylemlere güçlü katılım çağrısı yapıldı.