Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan elektrikli bisiklet kiralama hizmeti Tripy’ler, baharın gelişini Sakaryalılara özel bir kampanya ile kutluyor. 2-11 Mayıs tarihleri arasında Tripy kullanıcıları özel olarak açılış ve dakika ücretleri sadece 2 TL olarak uygulanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği elektrikli bisiklet kiralama sistemi Tripy’ler bahar ayına özel indirimlerle Sakaryalıların tercihi olacak.

Bahara özel kampanya

Bu kapsamda2 ile 11 Mayıs tarihleri arasındaTripy istasyonlarından yapılacak tüm kiralamalardaaçılış ve dakika ücreti 2 TL olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında normalde 5,99 TL olan açılış ve dakika ücreti bu tarihler arasında sadece 2 TL olarak uygulanacak.Bu özel kampanya ile Sakaryalılar baharın coşkusunu çevre dostu ulaşım aracı olan Tripy ile yaşayacak.