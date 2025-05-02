Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Roman vatandaşların toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak ve yaşadıkları sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla Roman Ofisi’ni kurdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert başkanlığında yapılan toplantıya, belediye yetkilileri ile birlikte birçok Roman derneği temsilcisi katıldı.

Başkan Sert, amaçlarının, Roman vatandaşların taleplerini birinci elden dinleyerek ortak akılla çözüm üretmek olduğunu belirtti. “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal eşitlik anlayışımız gereği tüm kesimlere eşit mesafedeyiz" diyen Sert, " Sorunları yerinde tespit edip çözüm süreçlerinde doğrudan muhataplarıyla birlikte hareket etmek önceliğimizdir. Başkanımız Ferdi Zeyrek’in de her fırsatta vurguladığı gibi ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı bizim temel ilkemizdir. Bu kapsamda oluşturduğumuz Roman Ofisi ile de vatandaşlarımızın sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmeyi, toplumsal hayata daha etkin katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kurulan Roman Ofisi ile birlikte, Roman vatandaşlara yönelik hizmetlerin kurumsal bir yapı içinde daha sistemli şekilde sunulması, taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi ve sosyal eşitlik ilkesinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu adımıyla toplumun her kesimini kapsayan katılımcı, adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koymuş oldu.