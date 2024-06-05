İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK Kurslarının yılsonu sergisi Akmeşe Mahalle Konağı’nda vatandaşların ziyaretine açıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde 2023-2024 yılında eğitim veren İZMEK Kursları için yılsonu sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Halk Eğitim Müdürü Nejat Sazak, Müdür yardımcısı Aslı Günerhan Sadık, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız, Ambarcı Mahalle Muhtarı Mustafa Karaboğa, Kurtdere Mahalle Muhtarı Osman Fidan katıldı.

“EMEKLERİNİZİ GELENEKTEN GELECEĞE TAŞIDINIZ”

Açılışta konuşma yapan Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, “Akmeşe, Ambarcı, Ortaburun, Karaabdülbaki İZMEK kurslarının el sanatları yılsonu sergisi için bir aradayız. Ne mutlu bize ki sizler yıl boyunca emeklerinizi gelenekten geleceğe taşıdınız. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, insana dokunan projelerinin başında gelen meslek edindirme projesi olan İZMEK’e çok önem veriyor. Bu projede 80 ayrı branşta 3.500 kursiyer kendini geliştirmeye çalışıyor. Şu anda ben de sizin yaptığınız eserleri görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sergi açılışında konuşma yapan Halk Eğitim Müdürü Nejat Sazak , “Sizlerle birlikte muhtarlarımızla birlikte ve özellikle İzmit Belediyemizin bizlere bu imkânlarını sağlaması sonucunda hemen hemen tüm köylerimizde kurslarımızı açtık. Halk eğitim merkezlerinde kurslar açıldığı sürece orada yaşantı vardır. Sosyal yaşantıda bu kurs merkezlerinin önemi büyüktür. Hepinizi kurslara katılımınızdan dolayı kutluyor ve tabi ki kurslarımızın açılmasında başta belediye başkanımıza, muhtarlarımıza ve tüm köyümüzdeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

İZMEK Akmeşe, Ambarcı ve Ortaburun, Karaabdülbaki Mahalleleri’nde bulunan kurslardaki öğretmenlerin ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu ev tekstili, şiş ve tığı örücülüğü, makrome, moda tasarım, dantel angles, iğne oyası, el nakışı, giyim olmak üzere yıl boyunca yapmış oldukları el emeği ürünler sergilendi.