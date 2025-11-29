Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde yer alan Ekurhuleni Belediyesi (COE), ülkenin en yüksek kentleşme oranına (%97) sahip ve sanayi açısından en gelişmiş ekonomik merkezlerinden biri olarak biliniyor.

GAUTENG, GÜNEY AFRİKA (İGFA) - COE, dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Elektrik enerjisinin güvenilirliği, COE'nin dinamizminin en önemli itici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. COE'nin elektrik kampüslerindeki orijinal ağ ekipmanları artık güncelliğini yitirmiş durumdaydı ve birçok cihaz hala Wi-Fi 5 standartlarında çalışıyordu. Bunun sonucunda ortaya çıkan zayıf sinyal gücü ve sınırlı kapsama alanı, personel verimliliğini ve genel ağ deneyimini ciddi biçimde olumsuz etkiliyordu. Eski kablosuz kampüs altyapısında kullanılan çok sayıdaki cihaz nedeniyle, tek tek manuel arıza tespiti yapmak zaman alıcı hale geliyor ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde artırıyordu. Veri güvenliği de önemli bir sorundu. Eskiyen ve yeterince güvenli olmayan ağ altyapısı nedeniyle, COE'nin elektrik departmanındaki üst düzey yetkililer olası veri ihlalleri konusunda ciddi endişe duymaya devam ediyordu.

Bu üç büyük zorlukla karşı karşıya kalan COE, Huawei'nin Xinghe Akıllı ve Yüksek Kaliteli 10 Gbps Kampüs Ağ Çözümünden yararlanarak, elektrik enerjisi kampüs ağı altyapısını üç temel hedef etrafında yapılandırdı.

Işık Hızında Wi-Fi 7 Erişimi Ofis Verimliliğini Artırıyor: Kablosuz ofis verimliliğini artırmak COE için önemli bir öncelikti. Bu hedef doğrultusunda, yüksek hızlı kablosuz erişim ve yaygın ağ kapsaması sunan Huawei Wi-Fi 7 teknolojisini devreye alarak, gelecekteki iş büyümesi için sağlam bir altyapı oluşturdu.

Wi-Fi Shield, Elektrik Enerjisi Kampüs Ağını Güvenli Hale Getirir: Kablosuz sinyaller dinlenmeye karşı savunmasızdır. Huawei, bu riski azaltmak için yenilikçi Wi-Fi Shield teknolojisine öncülük etti. Erişim noktası (AP), hedef kullanıcının fiziksel konumunu hassas bir şekilde algılar ve paket verilerini iletirken aynı anda rastgeleleştirilmiş bir gürültü sinyali yayarak iletişimi koruma altına alır.

Hedef konumun dışında ise, gürültü sinyali devam eder ve geçerli paket verilerini çıkaramazlar.

Özel uygulama gereksinimlerine uygun olarak, COE'nin elektrik departmanı, kampüs içindeki açık hava gişelerinde ve ofis alanlarında Wi-Fi Shield koruma bölgeleri oluşturarak, veri dinlemeyi ve yetkisiz veri depolamayı etkili bir şekilde önledi.

Dijital harita, tam görünürlük ve akıllı yönetimle O&M verimliliğini artırıyor: O&M süreçlerini optimize etmek, COE için bir diğer kritik öncelikti. Bu amaçla COE, merkezi cihaz yönetimi, ağ görselleştirme ve birleşik O&M süreçlerini mümkün kılan Huawei'nin kampüs ağı dijital haritasını devreye aldı. Böylece yönetim verimliliği artarken, operasyonel maliyetler de önemli ölçüde düşürüldü.

COE'nin yüksek kaliteli 10 Gbps elektrik enerjisi kampüs ağının inşası, kamu kurumlarındaki ağ kurulumlarında gelişmiş altyapı için yeni bir referans noktası haline geldi. Bu başarının, bölge genelinde kampüs ağlarının geliştirilmesinde bir yenilik dalgası başlatması bekleniyor.