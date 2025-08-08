Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü tutuklu bulundukları Silivri’de ziyaret etti.

Ziyarette İmamoğlu’nun Bursalı yurttaşlara hitaben kaleme aldığı mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Bursalılar değerli hemşehrilerim. Sizlerle birlikte olduğumuz heyecanı yüksek buluşmaları sürekli hafızamda tutuyorum. Türkiye'nin ağır sorunlarla yüzleştiği bugünlerde; ekonomi, tarım, sanayi ve tüm konularda en ağır bedeli ödeyen şehirlerin başında Bursa var. Bizler biliyoruz ki Ya Adalet Ya Sefalet. Dolayısı ile çok büyük ADALET mücadelesi veriyoruz. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Bir avunç insanın değil milletin; 86 milyon insanımızın bereketini, huzurunu, refahını, barışını tesis edeceğiz. Bursa hak ettiği değere kavuşacak Türkiye kazanacak. Onun için herkes için her yerde ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET! Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Ziyaretin ardından Yeşiltaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Silivri zindanında hukuksuzca tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nu ve belediye başkanlarımızı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ile birlikte ziyaret ettik.

Ekrem Başkanımızın mücadelesi bizlere güç vermeye, umudu büyütmemize devam ediyor. Hep birlikte mücadele edeceğiz! Bu adaletsiz düzene son vereceğiz."