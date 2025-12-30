Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en pahalı bölgesi İstanbul, en ucuzu Mardin-Siirt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzura ve güvenliğe kastedenlerle mücadelemiz sürecek

Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.