Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın 2024-2025 kampanya dönemi başarıyla tamamlandı. Kampanya kapanışında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, elde edilen üretim başarısının arkasında çiftçilerin alın teri ve fabrika çalışanlarının özverili emeğinin bulunduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 19.kampanyanın 94 gün sürdüğünü açıklayan Akay, bu süreçte 1 milyon 284 bin ton pancar işlendiğini ve 195 bin ton şeker üretildiğini söyledi. Kampanyanın bin 69 personelle yürütüldüğünü belirten Başkan Akay, fabrikanın ihtiyacı doğrultusunda istihdam konusunda her yıl değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Kampanya başlangıcında Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında toplam 475 bin ton şeker üretimi hedeflendiğini hatırlatan Akay, kampanya sonunda bu rakamın 506 bin tonun üzerine çıktığını söyledi. Yaklaşık 30 bin tonluk ilave üretimin, pancardaki şeker oranının yükselmesinden kaynaklandığını belirten Akay, bu durumun hem çiftçiye hem de işletmelere önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl üç fabrikada çiftçi poları ortalamasının 16,20 seviyesinde olduğunu kaydeden Akay, bu yıl ise 17,15-17,20 seviyelerine ulaşıldığını belirterek, 'Yaklaşık 1 puanlık bu artış, doğrudan fazla şeker üretimi olarak geri döndü. Bu artış ton başına yaklaşık 190 liralık ilave gelir anlamına geliyor' dedi.

Kayseri Şeker'in üretimde yenilikçi adımlar attığını vurgulayan Akay, Türkiye'de ilk organik şekeri ve sertifikalı esmer şekeri üreten kuruluşun Kayseri Şeker olduğunu hatırlattı. Akay, 'Üretimde her türlü başarıyı ortaya koyuyoruz. Amacımız, Kayseri Şeker'in sektörde fark oluşturan bir yapı olmasını sürdürmek' diye konuştu.

Ancak şeker sektörünün ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Akay, özellikle şekerin satışı ve fiyat istikrarı konusunda sektör genelinde sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Üretimde başarı sağlanmasına rağmen, piyasa koşullarının sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Elde edilen başarının gerçek mimarlarının sahada çalışanlar olduğunu vurgulayan Hüseyin Akay, 'Biz yönetim olarak ancak yol gösterici olabiliriz. Bu sonucun arkasında, emeğini ve yüreğini ortaya koyan çalışanlarımız ve çiftçilerimiz vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Kampanya kapanış törenine; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın yanı sıra, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, iştirak şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve fabrika çalışanları katıldı.