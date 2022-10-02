Ulusal Ekonomiye Güç Katacak İş Buluşması

Ulusal ve uluslararası birçok yatırımcının bir araya geleceği GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi, 27-29 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilecek. Katılımcılara hem networklerini genişletme hem de uluslararası pazarlara açılma imkânı tanıyan zirve, İş Tanıtım Toplantıları sayesinde ‘nokta atışı’ görüşmelere kapı aralıyor. Türkiye’nin en büyük bağımsız iş buluşmasına imza atacaklarını söyleyen GESİFED Başkanı Oktay Mersin “Amacımız sadece bire bir görüşmeler ile ticari anlaşmalar yapmak değil, uzaktan da ticaretin yapılabileceğini anlatmak” dedi. BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu da katılımcılara ulusal ve uluslararası firmalar ile yeni iş fırsatları sunarak, bölge ekonomisini ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından daha önce 8 kez düzenlenen ‘İş İnsanları Zirvesi’nin dokuzuncusu, bu yıl Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve BESİAD iş birliğiyle 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bodrum Xanadu Otel’de düzenlenecek ‘9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi’ne ulusal ve uluslararası alanda birçok sektör öncüsü katılım sağlayacak.

Katılımcılar; TR32 olarak bilinen Aydın, Muğla ve Denizli bölgelerinden iş insanının yanı sıra Romanya, Kosova, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova’dan yatırımcılarla da yeni ticari anlaşmalar yapma imkânı elde edecek. Gazeteci ve TV sunucusu Mesut Yar’ın moderatörlük görevini üsteleneceği etkinlikte, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın da aralarında yer aldığı konuklar ile söyleşiler gerçekleştirilecek. Şükrü Ünlütürk, Ozan Diren, İrem Oral Kayacık ve Onur Ünlü’nün katılımıyla küresel iklim krizine ilişkin geniş kapsamlı bir panelin gerçekleştirileceği zirvede, girişimcilik ve dijital markalaşma konusunda da panel düzenlenecek. Mavi Tur ve gala gecesi gibi keyifli etkinliklere de ev sahipliği yapacak iş zirvesi; B2B (yüz yüze) görüşmeler ile katılımcılara istediği firma ile bir araya gelme imkânı tanıyarak, ‘nokta atışı’ buluşmaların gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Düzenleyecekleri iş zirvesi ile Ukrayna, Moldova, Romanya ve Azerbaycanlı yatırımcıları ulusal yatırımcılar ile bir araya getireceklerinin altını çizen GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin, “Daha önceki deneyimlerimizden de yola çıkarak iş zirvelerinin yeni anlaşmalar için çok büyük önem taşıdığının farkındalığıyla hareket ediyoruz. Ancak zirvedeki amacımız sadece bire bir görüşmeler ile ticari anlaşmalar yapmak değil, uzaktan da ticaretin yapılabileceğini anlatmak. Girişimcilik konusunda Türkiye’yi dünya ile entegre hale getirmek gerekiyor. Bu bağlamda dijital markalaşma ve girişimcilik gibi konularda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli panel ve söyleşiler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

İlk etapta kendi üyeleri arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla başlattıkları iş zirvelerini her geçen yıl daha da kapsamlı hale getirdiklerini söyleyen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu ise “BESİAD olarak bünyemizde bulundurduğumuz 174 üyemiz ile birlikte Bodrum ekonomisinde ciddi bir söz sahibiyiz. Üyelerimizin bize kattığı bu güç ile birlikte zirvedeki katılımcılarımıza hem ulusal hem de uluslararası firmalar ile yeni iş fırsatları sunarak, ülkemizi ve bölgemizi ekonomik ve kültürel açıdan ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.