Antalya Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı çocukların sporla büyümesine katkı sağlamak amacıyla, Antalya'nın 19 ilçesindeki okullara spor malzemesi desteğinde bulunuyor.

ANTALYA (İGFA) - Okullardan gelen spor malzemesi taleplerine kayıtsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, başta kırsaldaki okullar olmak üzere Gazipaşa'dan Kaş'a birçok okula spor malzemesi desteğinde bulunarak, minik sporseverleri genç yaşlardan spora teşvik ediyor.

Spor malzemesi desteği çerçevesinde okullara; futbol, basketbol, voleybol, tenis ve badminton topları, fileler, tenis ve badminton raketleri, satranç takımı, spor çantası, antrenman tabakları ve formalar dağıtıldı.

GENÇLERİN HEYECANI YÜZLERİNDEN OKUNDU

Okullarına yeni gelen spor malzemeleri nedeniyle büyük sevinç yaşayan öğrencilerin, malzemeleri kullanmak için duydukları heyecan gözlerinden okundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sporcu bir yeni nesil yetişmesi amacıyla yapılan yatırımların devam edeceğini belirtti.

HEDEF SPORLA YETİŞEN YENİ NESİL

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Merve Kocagöz, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin spora erişimini arttırmak adına, okullardan gelen talepler doğrultusunda 19 ilçemizde spor malzemesi desteği sağlıyoruz. Malzeme desteğini sadece merkezde değil, kırsaldaki köy okullarına kadar bizzat kendimiz ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Finike Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerimizle buluşma imkanı bulduk ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sporla yetişen bir nesil için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.