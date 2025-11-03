KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, Akabe Mahallesi'ne kazandırılan Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Toplam bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip merkezler, modern altyapısı ve çağın ihtiyaçlarına uygun donanımıyla yalnızca Akabe Mahallesi'ne değil, çevre mahallelere de hizmet verecek

Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Sağlıklı bir gelecek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sağlık tesislerimiz, vatandaşlarımızın hayatına dokunan, yaşam kalitesini artıran önemli projelerimiz arasında yer alıyor' dedi. Kılca, ilçede son 7 yılda 8 yeni sağlık tesisi kazandırıldığını ve bu merkezlerin, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını vurguladı.

Hayırsever Celalettin Hakan Katırcı da konuşmasında, 'Topluma değer katan bir hizmeti hayata geçirdiğimiz için gururluyuz. Bu tesislerin vatandaşlara şifa dağıtmasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, 'Artık hedefimiz vatandaşları hastalıklardan korumak ve hastanelere gelmelerine gerek kalmadan sağlıklı yaşamalarını sağlamak' dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise, merkezin yaklaşık 15 bin kişiye hizmet sunacağını belirterek, 'Güçlü devletin temeli sağlıklı toplumdur' diye konuştu.

Törenin ardından protokol üyeleri merkezleri gezerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile sağlık kurumlarının temsilcileri katıldı.