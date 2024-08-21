Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere hatırlatmada bulundu.,Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eski ehliyetlerin son yenilenme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu belirten Demirkan, “Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp, gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kargolanıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve sürücülere 2025 yılından itibaren idari para cezası verilecek” dedi.

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