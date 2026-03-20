İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, çevre ilçelerde altyapıyı güçlendirmek ve iklim krizinin etkilerine karşı daha dirençli kentler oluşturmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Ödemiş'te yürütülen çalışmalar kapsamında yağmur suyu altyapısından içme suyu iletim hatlarına, yeni sondaj kuyularından şebeke bakım çalışmalarına kadar geniş bir alanda altyapı projeleri hayata geçiriliyor. İlçe merkezinde muhtelif mahalleleri kapsayan yağmur suyu ayrıştırma çalışmasında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı ve projenin mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Yağmur suyu altyapısında sona gelindi

Ödemiş'te özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınlarını önlemek amacıyla yürütülen yağmur suyu altyapı yatırımı hızla ilerliyor. Emmioğlu Mahallesi Fakülte Caddesi'nden başlayarak İstasyon ve Kurtuluş caddelerine uzanan hat imalatlarının büyük bölümü tamamlandı. Proje kapsamında 4 kilometre ana kolektör yağmur suyu hattı, 350 metre sıra ızgara, 200 adet tekli ızgara imalatı gerçekleştirildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde taşkın sorununun sona ermesi hedefleniyor.

İçme suyu iletim hattında kapasite artacak

İZSU'nun Ödemiş'te yürüttüğü bir diğer önemli yatırım ise merkez içme suyu ana iletim hattı yenileme projesi. Çalışmalar yüzde 46,81 seviyesine ulaştı. Proje tamamlandığında ilçe merkezinin içme suyu iletim kapasitesi artacak, sistem basıncı daha dengeli yönetilecek ve özellikle yaz aylarındaki yüksek su tüketim dönemlerinde altyapı daha güçlü hale gelecek.

Şebeke güvenliği için kapsamlı bakım programı

İZSU, Ödemiş genelinde şebeke güvenliğini artırmak amacıyla da kapsamlı bir bakım ve onarım programı başlattı. 2028 yılına kadar sürecek çalışma kapsamında ilçe genelinde altyapı hatları yenilenecek. Bu program sayesinde arıza müdahale sürelerinin kısaltılması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması hedefleniyor. Ödemiş'te su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla da önemli yatırımlar yapıldı. İlçede bulunan 99 mahallenin 32'sinde 2024 öncesinde su yetersizliği şikayetleri bulunuyordu. Yeni açılan sondaj kuyuları ve iletim düzenlemeleri sayesinde 2025 yılı itibarıyla hiçbir mahallede su yetersizliği şikayeti kalmadı. Ayrıca Sekiköy'de kurulan içme suyu paket arıtma tesisi 1,5 milyon liralık yatırımla hizmete alındı.

51 yeni sondaj kuyusu planlandı

İZSU'nun su kaynaklarını güçlendirmeye yönelik çalışmaları da sürüyor. 2025 yılında 7 yeni sondaj kuyusu devreye alındı. 2026 yılı için 12 kuyunun ihale süreçleri tamamlandı. Yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldı. 39 mahallede yeni kuyu açılması için etüt çalışmaları devam ediyor. Toplamda 2026 - 2027 döneminde 51 yeni sondaj kuyusunun devreye alınması planlanıyor.