Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nın 1. günü açık olacak müze ve ören yerlerinin listesini yayımladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi noktalar ziyaretçilerini bekliyor.

ANKARA (İGFA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bayram tatilini kültürle buluşturmak isteyenler için önemli bir duyuru yaptı.

Bayram tatilinde kültürel miras alanlarına ilginin artmasını beklediklerini belirten yetkililer, vatandaşları tarihi ve kültürel değerleri keşfetmeye davet etti.

Buna göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü birçok müze ve ören yeri normal mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

Listeye göre Kapadokya'dan Ege'ye, Marmara'dan Güneydoğu'ya kadar birçok önemli kültür noktası kapılarını açık tutacak.

Ihlara Vadisi, Phaselis, Olympos ve Patara gibi ören yerleri ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tarihi mirasın önemli duraklarından Troya Müzesi ve Troya Örenyeri ile Assos da açık olacak noktalar arasında yer aldı.

İstanbul'da ise Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Rumeli Hisarı gibi simge yapılar ziyaret edilebilecek. Ayrıca İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi de bayramda açık olacak.

Ege'de Efes Örenyeri ve Agora Örenyeri, İç Anadolu'da Mevlana Müzesi, Kapadokya'da ise Göreme ve yeraltı şehirleri ziyaretçilere açık olacak.

Güneydoğu'da ise Göbeklitepe başta olmak üzere Şanlıurfa Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi de bayram boyunca misafirlerini ağırlayacak.