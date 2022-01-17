Ülkü Ocakları'ndan LGS deneme sınavına yüksek katılım

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından BİLGİOCAK’TA eğitim portalı üzerinden gerçekleştirilen Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi 8. Sınıflar LGS deneme sınavı yüksek bir katlımla gerçekleşti.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın çevrimiçi eğitim platformu olan bilgiocakta.com internet adresi üzerinden 15 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilen LGS Deneme Sınavı’na 11 bin 337 öğrenci katıldı. Sınavda Yalova, İstanbul ve Siirt’ten katılan öğrenciler dereceye girdi.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım; “İlk 3'e giren gençlerimiz başta olmak üzere katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



SINAVA KATILIM YÜKSEK OLDU



Ülkü Ocakları’nın Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi 8. Sınıflar LGS deneme sınavına 5 bin 794 erkek, 5 bin 543 kız öğrenci katıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yoğun katılımın gözlendiği sınavda herhangi bir teknik aksaklığın yaşanmadığı bildirildi.



Ödüllü sınavda dereceye giren öğrencilerden birinciye; Odak2023 + Ocaktabul + Kitap Seti, ikinciye; Odak2023 + Kitap Seti, üçüncüye ise Kitap Seti armağan edilecek.