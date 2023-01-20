Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili başladı

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler okullarında karne heyecanı yaşadı.

19 milyondan fazla öğrenci için eğiti öğretim yılının ilk yarı son ders zili, iki haftalık yarıyıl tatili için çaldı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, ilk yarı karnelerini aldı.

İKİNİCİ DÖNEM EĞİTİM 6 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Yarıyıl tatili 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 6 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak.

İKİNCİ DÖNE ARA TATİLİ 17 NİSAN'DA

İkinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan 2. yarıyılın ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek.

Ara tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 Cuma sona erecek.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili nedeniyle mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona erdiğini vurgulayarak, öğrencilere seslendi. Özer, "Sevgili öğrencilerimiz; bu ülke, bu gelecek sizlere ait. Sizler bu ülkenin asıl sahipleri, onun en kıymetli fertlerisiniz. Bizim görevimiz; güçlü yarınlarınız ve refahınızı tesis etmek, bunun için her türlü donanım ve imkana sahip olmanızı sağlayabilmektir. Eğitim sürecinizin başlangıcından sonuna dek eşit fırsatlara sahip olmanız için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün aldığınız karnelerin sizi değil, yalnızca bu dönem yaptığınız çalışmaları değerlendiren bir gösterge olduğunu unutmamalısınız. Önemli olan bu verileri doğru kullanıp daha iyiye yol alabilmenizdir. Heyecanınızı paylaşıyor ve hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

Bakan Özer, öğretmenlere de hitap ederek, "Türkiye'nin daha müreffeh ve daha güçlü bir ülke olması için tüm çalışmalarınızın destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' parolasıyla çıktığımız bu yolda tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bir ülke, öğretmenleri kadar güçlüdür. Çabalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Yeni dönemde de bilimin ve kültürün ışığını çocuklarımızla paylaşabilmeniz için tatilinizin güzel geçmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.