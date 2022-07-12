Kılıçdaroğlu’ndan gençlere çağrı: Faizli KYK borçlarını ödemeyin!

Twitter hesabından, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL’lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL’ye çıktığını gösteren gencin tweet’ini paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda gençlere seslendi ve "Faizli KYK borçlarını ödemeyin" uyarısı yaptı.

Bir Twitter kullanıcısı, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL kredinin geri ödemesinin 152 bin 818 TL olduğunu paylaştı.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin!" çağrısını yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda."