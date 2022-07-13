Kılıçdaroğlu'nun 'KYK borçları silinecek' açıklaması İktidarı hareke geçirdi!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde "KYK borçlarını ödemeyin" açıklaması üzerine borçların silineceğini açıklmasının ardından iktidar konuyu gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu. Peki Kemlal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği gibi Bakan Kasapoğlu'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama: Faizler silinecek mi?

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Faizli KYK borçlarının kabinede ele alınacağını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin bir açıklama yapacağını bildiren, Bakan Kasapoğlu, "İlk Kabine sonrası Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. İlk Kabine sonrası Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" dedi.

Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) olan yüksek faizli öğrenim kredisi borçları, son günlerde bazı gençlerin KYK borçlarına eklenen faize karşı yürüttükleri sosyal medya kampanyasıyla bir kez daha gündeme geldi. Bakanlık merkez binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuya ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı, gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.