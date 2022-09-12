İBB Öğrenci Yurt Başvuruları sonuçlandı; Kayıtlar 15 Eylülde...

SARAÇHANE/ İSTANBUL - Geçtiğimiz yıl ilk yükseköğrenim öğrenci yurtlarını Avcılar’da ve Beyoğlu Örnektepe’de açan İBB, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde hizmete hazır hale getirdiği 7 yeni yurtla birlikte bu yıl 10 yurtta üniversite öğrencilerine barınma hizmeti verecek. 2022 – 2023 akademik yılında İBB yurtları, 4 erkek ve 6 kız yurdunda 2 bin 800 öğrenciyi ağırlayacak.

15 BİN 547 ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI

İBB Yurtlarına 9 bin 250’si kız, 6 bin 297’si erkek olmak üzere 15 bin 547 öğrenci başvuru yaptı. Değerlendirmeler ise yerleştirme puanı veya not ortalaması, gelir düzeyi, aile bireylerinin ve okuyan kardeşlerin sayısı, engellilik durumu, şehit ve gazi yakınlığı gibi birçok objektif kriter doğrultusunda yapıldı. Gençlerin en fazla başvuru yaptığı İBB Yurdu 5 bin 491 kişi ile İBB Beyoğlu Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu oldu. Başvuru yoğunluğunda ikinci sırayı 2 bin 788 öğrencinin talebi ile 372 öğrenci kapasiteli Özel İBB Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu aldı. 78 öğrenci kontenjanına sahip Şişli Erkek Öğrenci Yurdu ise 2 bin 286 başvuru ile en çok talep gören üçüncü İBB yurdu oldu. Boğaziçi, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversiteleri başta olmak üzere bu yıl en fazla tercih edilen devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrencilerini ağırlayacak olan İBB Yurtları şehit ve gazi yakınları ile engelli öğrencilere de barınma hizmeti verecek

KAYITLAR 15-21 EYLÜL ARASI

Başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlanması ile birlikte sonuçlar erişime açıldı. Öğrenciler yurtsonuc.ibb.gov.tr web sitesine TC kimlik ve doğum tarihi bilgilerini girerek başvuruların sonuçlarına ulaşabiliyor. İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında barınmaya hak kazanan ve isimlerini asil listede gören öğrenciler 15 -21 Eylül tarihleri arasında şahsen müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekler. İsteyen öğrenciler kayıt işlemlerini tamamladıkları gün yurtlarda kalmaya başlayabilecek. Bu tarihlerde kayıtlarını yaptırmayanların hakkı silinecek ve yedek listedeki öğrenciler kayıt için davet edilecek ve onlar da 23 – 29 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.