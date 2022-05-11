Gaziosmanpaşa’ya 4 Yeni Okul Müjdesi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın girişimleri ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in destekleriyle Gaziosmanpaşa’ya toplamda 136 derslikli 4 yeni okul kazandırılıyor.

Gaziosmanpaşa’da, sanat merkezlerinden spor salonlarına, bilim atölyelerinden kitaplı kahvelere, öğrencileri her türlü imkanla buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi, eğitim yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle ilçeye 4 yeni okul kazandırılıyor.

Bakan Özer ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde; Sarıgöl Mahallesi’nde 32 derslikli ilkokul ve 32 derslikli ortaokul, Yıldıztabya Mahallesi’nde 32 derslikli 100. Yıl Ortaokulu ve We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilecek olan 40 derslikli fen lisesinin yapımına Milli Eğitim Bakanlığı destek verecek.

BAKAN ÖZER’DEN EĞİTİM YATIRIMLARINA DESTEK

Geçtiğimiz ay Gaziosmanpaşa’yı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin önemli eğitim hamleleri yaptığına dikkat çekmiş, “Gaziosmanpaşa Belediyemiz sadece eğitim binaları yapmıyor, eğitim binaları için arsa tahsisinden mevcut okulların donanımına kadar her türlü alanda bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Usta ise, eğitimin daha güçlü bir düzeye ulaşması noktasında desteklerinden dolayı Bakan Özer’e teşekkür etmişti.