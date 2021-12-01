Erdoğan Eğitim Şürası'nda açıkladı: Sözleşmeli öğretmen ayırımı kalkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 20. Eğitim Şurasında konuştu. Erdoğan, eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, öğretmenler arasında 'Sözleşmeli öğretmen' ayırımının kalkacağını söyledi. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerle aynı hakları alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Millî Eğitim Şûrası'nda yaptığı konuşmada, “Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli, daha kalifiye, daha donanımlı bir şekilde hazırlamanın çabasındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Millî Eğitim Şûrası'na katılarak bir konuşma yaptı.

Bugüne kadar 19 kez düzenlenen şûranın; millî eğitim, eğitim camiası, öğrenci, öğretmen ve veliler açısından hassaten faydalı, verimli, önemli tavsiye kararlarının alındığı bir mecra olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde fırsat eşitliği’ ana teması altında toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası da inşallah önümüzdeki döneme dair yol haritası niteliğinde kararların alınacağı bir toplantı olacaktır. Şûra sonuçlarının ‘güçlü eğitim güçlü Türkiye’ mücadelemizde bizlere rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

“SALGINLA MÜCADELEDE YAKALADIĞIMIZ BAŞARIYI, SALGIN SONRASI DÖNEMDE DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Konuşmasında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede Afrika’dan Karayiplere kadar dünyanın tamamına yayılan Koronavirüs salgınının, tüm insanlığın aynı gemide olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine bu süreçte sağlık, eğitim ve üretim başta olmak üzere her alanda güçlü altyapıya sahip olmanın önemine hep birlikte şahit olduk. Gelişmiş devletler dâhil pek çok ülke temel sağlık hizmetlerinde bile ciddi sorunlar yaşarken, hamdolsun biz hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık. Herkesin içine kapandığı bir dönemde, dinamik bir süreç yönetimiyle, ülkemizde ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik” açıklamasında bulundu.

Teknolojinin sağladığı imkânlardan istifade ederek yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramasına izin vermediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üretimden ticarete, turizmden kamu düzenine tüm alanlarda kendi önceliklerimiz, kendi politikalarımız çerçevesinde süreci başarıyla yönettik. Salgınla mücadelede yakaladığımız başarıyı, salgın sonrası dönemde daha da artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bunun yolunun da eğitimden, eğitim-öğretimde kaliteyi artırmaktan geçtiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitimle ilgili çalışmalarımızı ‘yap-bozdan’ ziyade, eskinin kazanımlarını da koruduğumuz yeni bir ‘inşa ve tekâmül süreci’ olarak görüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz başkaları gibi eğitime ideolojik gözlüklerle bakmıyoruz. Biz başkaları gibi rövanşizm peşinde de değiliz. Biz sadece sorunları çözmenin, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli, daha kalifiye, daha donanımlı bir şekilde hazırlamanın çabasındayız.”