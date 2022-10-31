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Eğitim haftada 4 güne mi inecek!

Avrupa’da iş dünyası haftada dört günlük çalışma sistemini denemeye başlarken, tasarruf planlarını hayata geçiren ülkelerde eğitim ve öğretimin de dört güne indirilmesi tartışılıyor. Veliler bu fikri şimdiden "İhanet" olarak görüyor. 

EĞİTİM 31.10.2022, 09:25 Murat Aydın
Eğitim haftada 4 güne mi inecek!

Avrupa’da iş dünyası haftada dört günlük çalışma sistemini denemeye başlarken, tasarruf planlarını hayata geçiren ülkelerde eğitim ve öğretimin de dört güne indirilmesi tartışılıyor. Veliler bu fikri şimdiden "İhanet" olarak görüyor. 

Korona virüsü salgınıyla birlikte uzaktan çalışma ve hibrit iş modelleri yayılmaya başlarken, Batı’da “haftada dört gün çalışma” modeli son dönemde gündemdeydi. 

Özellikle Avrupa’daki enerji krizi sonrası birçok şirket, haftada dört gün çalışma modeline geçebileceklerinin sinyalini vermişti. Avrupa genelinde birçok kuruluş ve uzman, bu sistem sayesinde daha fazla tasarruf sağlanabileceğini de açıklamıştı.

Mebpersonel'in haberine göre, Tüm bu tasarruf önlemlerinin ortasında Avrupa’da bazı ülkeler, verilen bütçeleri yetersiz bulurken, okulları ‘haftada dört gün’e indirme planları gündeme geldi. İngiltere’de Okul ve Kolej Liderleri Derneği ASCL tarafından bir uyarı yayınlandı. 

“Artan maliyetler ve yetersiz destek nedeniyle İngiltere’de okulların yarısından fazlası personeli azaltmayı ve zaman çizelgelerini değiştirmeyi düşünüyor” ifadeleri kullanıldı.

EĞİTİMCİLER DESTEKLİYOR

ASCL, fon kesintileri hakkında 630 okul müdürü ve okul sahibiyle görüştüklerini, yüzde 60’ından fazlası tasarruf için bir gün az eğitim vermeyi desteklediğini aktardı.

Haftada 4 günlük çalışma düzenini savunan kuruluşlar ve ekonomistler, düzeninin İngiltere’deki enerji krizine de yardımcı olabileceğini düşündüklerini vurgulamıştı. Şimdi ise okullarda benzer tartışmalar gündeme geldi. Bazı okulların, artan enerji fiyatları ile birlikte yılda 500 bin sterline varan ek masraflara maruz kaldığı belirtildi.

VELİLER TEPKİLİ

Ancak İngiliz basını, bu tartışmaların özellikle velilerin tepkisini çektiğini yazdı. Birçok velinin bu fikri ‘ihanet’ olarak gördüğü belirtilirken, Okul öğrencileri ve velileriyle ilgili bir kuruluş olan UsForThem bu planı ‘çocuklara ihanet’ olarak niteledi.  Bu kararın çocukların eğitimi için olumsuz sonuçları olabileceğini savundu.

Ülkede haziran ayında kâr amacı gütmeyen “4 Day Week Global” adlı kuruluşun başlattığı pilot uygulama kapsamında, 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın, çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılmış ancak maaşlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Deneyin önümüzdeki ay sona ermesi ve sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

İZLANDA DENEDİ

İzlanda’da da uzmanlar, geçen yıl yaptıkları araştırma ile, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını duyurmuşlardı.

#eğitim #eğitim 4 gün
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